Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда активно сейчас поддерживает Украину, но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз поделилась черно-белым фото с микрофоном.
"Как думаете, из меня вышла бы драматическая актриса?
Каждый день по несколько сотен километров...
С микрофоном в руках, кучей мыслей в голове...
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От всего пережитого, увиденного, услышанного родилась драматургия...", - написала Могилевская.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Это было до муравьев, слез и абсолютного потока единства", "Вы и есть драматическая певица", "Я всегда считала, что вы талантливая актриса", "Строки, идущие от вас, подтверждают способность и актрисы и певицы и замечательного человека))", "Жаль, что вы пока не можете побывать с концертом в Мариуполе. С удовольствием сходила бы, как раньше".
Напомним, Могилевская приняла одно из самых красивых решений в жизни
Также Politeka писала, что Могилевская раскрыла, благодаря чему Украина обязательно победит
А еще Politeka сообщала, что Могилевская эмоционально обратилась к украинкам и записала слезливое видео