Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда поддерживает сейчас украинцев войне и не забывает об Инстаграм, где ведет активно страницу. А в этот раз Могилевская решила рассказать о своем решении, поделившись потом в Инстаграм.

"Сегодня я приняла одно из самых красивых решений в жизни.

Скоро вы все узнаете.

С праздником, Великой Троицы!", - написала Могилевская.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красотка", "И мне тоже показалось,что вы скоро станете мамой для кого-то!!", "Вы прелесть", "Мне кажется, что вы кого-то возьмете на усыновление", "Я знаю, кто это будет мальчик, или девочка? А может двойня? я так думаю", "Может решили усыновить ребеночка".

Напомним, Могилевская удивила неожиданным признанием, фото

А еще Politeka писала, что Могилевская показала кадры со своих выступлений за 100 дней

Также Politeka сообщала, что Могилевская рассказала, о чем ей пишут украинки из-за границы