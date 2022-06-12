Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда поддерживает сейчас украинцев войне и не забывает об Инстаграм, где ведет активно страницу. А в этот раз Могилевская решила рассказать о своем решении, поделившись потом в Инстаграм.
"Сегодня я приняла одно из самых красивых решений в жизни.
Скоро вы все узнаете.
С праздником, Великой Троицы!", - написала Могилевская.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая красотка", "И мне тоже показалось,что вы скоро станете мамой для кого-то!!", "Вы прелесть", "Мне кажется, что вы кого-то возьмете на усыновление", "Я знаю, кто это будет мальчик, или девочка? А может двойня? я так думаю", "Может решили усыновить ребеночка".
Напомним, Могилевская удивила неожиданным признанием, фото
А еще Politeka писала, что Могилевская показала кадры со своих выступлений за 100 дней
Также Politeka сообщала, что Могилевская рассказала, о чем ей пишут украинки из-за границы