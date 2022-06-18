Как пишет Politeka.net, девушка поделилась в Инстаграм новыми кадрами.
Сейчас Варваре Кошевой 14 лет. С самого детства девушка увлекается макияжем и экспериментирует с косметикой, периодически демонстрируя результаты на своей странице. Впрочем, позже Варя часто удаляет снимки.
На этот раз школьница поделилась новыми фото. На них Кошевая-младшая позировала в черном наряде с тонкими бретельками. Ее образ дополнял жемчужный чокер, благодаря которому Варя выглядела более элегантно.
И, конечно, образ не обошелся без полного макияжа с подчеркнутыми бровями, подведенными глазами и блеском для губ.
Варвара позировала, закинув голову назад, как настоящая модель. Судя по геотегу, сейчас девушка находится в Болгарии.
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«Оладушек», - подписала снимки девушка.
Ее подписчики тут же принялись комментировать фото.
«Варь ну моя», «Варвара 100/100», «бомбезная», «Невероятно», «Блинчик», «шикарная», «лучшая девушка в этом городе», - пишут люди.
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