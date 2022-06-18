Как пишет Politeka.net, знаменитый танцор, бывший участник «Танців з зірками» и судья последнего сезона шоу «Україна має талант» поделился в своем Инстаграм новыми сториз.
На них Кот решил показать романтичное свидание, которое они с женой устроили в простой будний день. При этом танцор не забыл поблагодарить тех, благодаря кому это было возможно.
«Хотим очень сильно поблагодарить наших парней и девчонок из ВСУ. Хотим поблагодарить за то, что мы сейчас можем с Натальей, пока я в Киеве, пойти в парк, прогуляться, съесть мороженой и быть в безопасности. Спасибо вам!», - с улыбкой произнесла пара.
Судя по их довольным лицам, супруги действительно отлично проводили время.
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Позже Кот поделился еще одним коротким видео уже из машины. На нем пара слушала романтичную песню, а затем жена танцора быстро чмокнула его в щеку.
Как известно, Кот женат на четырехкратной чемпионке мира по танцам на пилоне и семикратной чемпионке Украины по художественной гимнастике Наталье Татаринцевой.
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