Евгений Кот устроил романтичный день со своей женой.

Как пишет Politeka.net, знаменитый танцор, бывший участник «Танців з зірками» и судья последнего сезона шоу «Україна має талант» поделился в своем Инстаграм новыми сториз.

На них Кот решил показать романтичное свидание, которое они с женой устроили в простой будний день. При этом танцор не забыл поблагодарить тех, благодаря кому это было возможно.

«Хотим очень сильно поблагодарить наших парней и девчонок из ВСУ. Хотим поблагодарить за то, что мы сейчас можем с Натальей, пока я в Киеве, пойти в парк, прогуляться, съесть мороженой и быть в безопасности. Спасибо вам!», - с улыбкой произнесла пара.

Судя по их довольным лицам, супруги действительно отлично проводили время.

Позже Кот поделился еще одним коротким видео уже из машины. На нем пара слушала романтичную песню, а затем жена танцора быстро чмокнула его в щеку.

Как известно, Кот женат на четырехкратной чемпионке мира по танцам на пилоне и семикратной чемпионке Украины по художественной гимнастике Наталье Татаринцевой.

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