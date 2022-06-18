На своей странице в Instagram звезда рассказала, как переживает стресс из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, и показала несколько своих фотографий в патриотической футболке с картой Украины в районе сердца.

Саливанчук объяснила, что стресс имеет три стадии: тревога, сопротивление и истощение.

"Кажется, я проживаю именно третью... Стадию истощения: уже не так смотришь и такие вкусные любимые блюда, фильмы уже не отвлекают от мыслей, и на отдых ехать даже не хочется! Поднимает настроение мне только когда я помогаю детям, животным, ВСУ, поэтому призываю вас жить дальше, но не забывать хотя бы 30 мин в день выделять для помощи пострадавшим и защитникам", — поделилась актриса.

Анна жалуется, что не может расслабиться из-за постоянное чувства тревоги за свою жизнь и жизнь близких.

"Мой резерв заканчивается. Истощение. Блокировка эмоций. Депривация ... сколько нужно для этого времени? Сколько продлится война? Кто может дать ответ на этот вопрос? Тишина...", — рассуждает артистка, но надеется на победу Украины, и это придает ей сил жить дальше.

Напомним, дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" показала, какой роковой красавицей растет.

Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" признался, почему не воюет на фронте, взбесив украинцев.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук разговорилась о ссорах с мужем.