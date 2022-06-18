Як пише Politeka.net, дівчина поділилася в Instagram новими кадрами.

Зараз Варварі Кошовій 14 років. З самого дитинства дівчина захоплюється макіяжем і експериментує з косметикою, періодично демонструючи результати на своїй сторінці. Втім, пізніше Варя часто видаляє знімки.

Цього разу школярка поділилася новими фото. На них Кошова-молодша позувала в чорному вбранні з тонкими бретельками. Її образ доповнював перловий чокер, завдяки якому Варя виглядала більш елегантно.

І, звичайно, образ не обійшовся без повного макіяжу з підкресленими бровами, підведеними очима і блиском для губ.

Варвара позувала, закинувши голову назад, як справжня модель. Судячи з геотегу, зараз дівчина знаходиться в Болгарії.

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"Оладок", - підписала знімки дівчина.

Її передплатники тут же почали коментувати фото.

"Варь ну моя", "Варвара 100/100", "бомбезна", "неймовірно", "Млинець", "шикарна", "краща дівчина в цьому місті", - пишуть люди.

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