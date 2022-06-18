Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка". Артистка сейчас не состоит в отношениях и все больше времени уделяет своему сыну Платону. Также звезда решила поделиться мыслями перед днем рождения.
«Интересно, что те вещи, о которых я жалею, не вызывают во мне горечи. Я смотрю на себя глазами Бога сегодня, и все, что я ощущаю, - я существую. Я все то, что я делала и чего не делала.
Пусть даст мне силы понять, как я могу прославлять нас еще сильнее, чтобы стать частичкой этой победы. Прошу сил верить, в справедливость и нашу победу, чтобы верить во всех украинцев так, которые сплотились вокруг общей беды. Прошу возможностей, которые, которые будут не для меня» - высказалась Мишина о мыслях перед днем рождения.
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"Перед глазами вроде проносятся все мои воплощенные мечты: проекты, съемки, популярность, ошеломительные люди... я чувствую тотальную благодарность, но это уже прошлое, а сейчас...", - начала Мишина.
"Сейчас есть я, моя страна, есть наша война... И я прошу у мира перед своим днем рождения исполнения новых мечт...", - также рассказала Ксения.
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