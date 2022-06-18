На своей странице в Instagram Иванна разместила фотографии, сделанные во время прогулки с маленькой Элизабет на руках. Девушка может сама над собой подшутить, поэтому выставила и неудачные кадры, на которых она с закрытыми глазами и искривленным лицом.
"Листайте карусель 😂😂 мы едем в деревню! Кстати, когда родилась Элиза, тогда я и полюбила деревню. До ребенка я там и дня не могла пробыть!", — признается избранница Романа Сасанчина.
Подписчицы в комментариях также рассказали, как относятся к сельской жизни: "Я сама из села, и очень его люблю, но зимой мне лучше в квартире, а летом я бы все время проводила здесь)"; "Да, люблю, живу в деревне. Здесь спокойно , нет такой суеты как в городе"; "Очень. Там свежий воздух, покой и красотааааа".
Ранее жена победителя "Голоса країни" обратилась к нескольким врачам из-за гемангиомы у ребенка.
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"Были мы у нескольких хирургов с гемангиомой и нам сказали, что лучше ее удалять, потому что она интенсивно растет и рост не останавливается. Прописывали нам в Польше капельки, они бы должны были остановить рост и она должна была бы светлеть, но ничего не останавливает, она все равно растет", - рассказывала девушка.
Капли не помогли, поэтому молодые супруги согласились сделать дочке операцию, гемангиому на лице маленькой Элизабет удалят лазером.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук откровенно рассказала о своем состоянии.
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