На своей странице в Instagram Иванна разместила фотографии, сделанные во время прогулки с маленькой Элизабет на руках. Девушка может сама над собой подшутить, поэтому выставила и неудачные кадры, на которых она с закрытыми глазами и искривленным лицом.

"Листайте карусель 😂😂 мы едем в деревню! Кстати, когда родилась Элиза, тогда я и полюбила деревню. До ребенка я там и дня не могла пробыть!", — признается избранница Романа Сасанчина.

Подписчицы в комментариях также рассказали, как относятся к сельской жизни: "Я сама из села, и очень его люблю, но зимой мне лучше в квартире, а летом я бы все время проводила здесь)"; "Да, люблю, живу в деревне. Здесь спокойно , нет такой суеты как в городе"; "Очень. Там свежий воздух, покой и красотааааа".

Ранее жена победителя "Голоса країни" обратилась к нескольким врачам из-за гемангиомы у ребенка.

"Были мы у нескольких хирургов с гемангиомой и нам сказали, что лучше ее удалять, потому что она интенсивно растет и рост не останавливается. Прописывали нам в Польше капельки, они бы должны были остановить рост и она должна была бы светлеть, но ничего не останавливает, она все равно растет", - рассказывала девушка.

Капли не помогли, поэтому молодые супруги согласились сделать дочке операцию, гемангиому на лице маленькой Элизабет удалят лазером.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук откровенно рассказала о своем состоянии.

Как сообщала Politeka, "Холостячке" Огневич пришлось прервать концерт в Венгрии, певица рассказала подробности.

Также Politeka писала, что Алина Гросу поразила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать.