На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, як переживає стрес через повномасштабне вторгнення рф в Україну, та показала кілька своїх світлин у патріотичній футболці з мапою України в районі серця.
Саліванчук пояснила, що стрес має три стадії: тривога, опір та виснаження.
"Здається, я проживаю саме третю... Стадію виснаження: вже не так дивишся і не так смакують улюблені страви, фільми вже не відволікають від думок, і на відпочинок їхати навіть не хочеться!Піднімає настрій мені лише коли я допомагаю дітям, тваринам, ЗСУ, тому закликаю вас жити далі, але не забувати хоча б 30 хв день виділяти для допомоги постраждалим і захисникам", — поділилася актриса.
Анна скаржиться, що не може розслабитися через постійне відчуття тривоги за своє життя і життя близьких.
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"Мій резерв закінчується. Виснаження. Блокування емоцій. Депривація… Скільки потрібно для цього часу? Скільки триватиме війна? Хто може дати відповідь на це питання? Тиша...", — міркує артистка, але сподівається на перемогу України, і це надає їй сил жити далі.
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