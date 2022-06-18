На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, як переживає стрес через повномасштабне вторгнення рф в Україну, та показала кілька своїх світлин у патріотичній футболці з мапою України в районі серця.

Саліванчук пояснила, що стрес має три стадії: тривога, опір та виснаження.

"Здається, я проживаю саме третю... Стадію виснаження: вже не так дивишся і не так смакують улюблені страви, фільми вже не відволікають від думок, і на відпочинок їхати навіть не хочеться!Піднімає настрій мені лише коли я допомагаю дітям, тваринам, ЗСУ, тому закликаю вас жити далі, але не забувати хоча б 30 хв день виділяти для допомоги постраждалим і захисникам", — поділилася актриса.

Анна скаржиться, що не може розслабитися через постійне відчуття тривоги за своє життя і життя близьких.

"Мій резерв закінчується. Виснаження. Блокування емоцій. Депривація… Скільки потрібно для цього часу? Скільки триватиме війна? Хто може дати відповідь на це питання? Тиша...", — міркує артистка, але сподівається на перемогу України, і це надає їй сил жити далі.

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