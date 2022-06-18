На своей странице в Instagram артистка разместила кадры с прогулки по Вене. На улице Злата показалась в эффектном кремовом костюме свободного кроя и черном топе.
"Центр города, яркое солнце заливает площадь, играют дети и куча улыбающихся людей вокруг. А я стою, крепко обнимаю свою подругу Елену Белкину, и плачу, плачу... Ощущение, будто я выжила после бомбежки, вырвалась на волю из ада, в какой-то другой мир, где кипит беззаботная ЖИЗНЬ", — признается артистка.
Звезда также сравнила свои чувства с романом Эриха Марии Ремарка.
"В этот момент почему-то вспомнила произведение «Триумфальная Арка» Ремарка, будто все это произошло со мной, на подсознательном уровне в одну секунду я поняла всю его глубину...сколько раз должно разбиться сердце, чтобы понять ценность жизни? Я не могу ответить на этот вопрос. У каждого из нас— свой ад происходит в душе у каждого из нас есть силы его преодолеть. Храните свет, как бы это трудно ни было. Сохраняйте себя и веру в жизнь", — призвала Огневич.
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Украинцы в комментариях засыпали певицу комплиментами: "Злата, красотка!"; "Какие слова хорошие"; " Самая красивая улыбка в мире!🤍 безгранично люблю"; "Какая же вы невероятно красивая, а ваша улыбка... Не могу налюбоваться"; "Очень эмоционально написано.Прочувствовала каждое слово в самое сердце".
Напомним, Злата Огневич показала, на чем ее "поймали" за границей.
Как сообщала Politeka, "Холостячке" Огневич пришлось прервать концерт в Венгрии, певица рассказала подробности.
Также Politeka писала, что Злата Огневич призналась, как теперь изменилась ее жизнь.