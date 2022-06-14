Популярна українська співачка Злата Огневич, яка нещодавно повернулася з США, почала активно гастролювати, щоб підтримати українців. Також Златі подобається ділитися емоціями після виступу, записуючи звернення в Instagram.
Цього разу артистка вирішила розповісти про те, як виглядає її типовий день в нових реаліях. За словами Огневич, зараз у неї день починається і закінчується однаково.
Зазначимо, Злата активно підтримує питання, що стосуються допомоги ЗСУ і часто розповідає про це на виступах.
"Кожен мій день починається і закінчується однаково. Переглядаю новини в різних пабліках, хочу знати, яка там ситуація на фронті. Я дивлюся, як наші ЗСУ борються! Сантиметр за сантиметром борються за нашу свободу» - пише Злата.
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Українці нові образи Огневич також активно підтримують і нерідко обговорюють під її кадрами. Сама Злата любить показувати, як хвилююче кожен раз готуватися до виступів.
"Почала записувати Сторі, а тут таке... Слава ЗСУ! Вся площа кричить! Ви-моє сонце і натхнення. Українці, які зараз є в кожній країні, - разом ми сила!"- висловилася Огневич під новими кадрами, зробленими перед концертом.
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