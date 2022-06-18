Популярная украинская актриса и героиня первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая сейчас вместе с сыном живет за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным фото, которое приурочила ко своему дню рождения – ей исполнилось 33 года.

На новой фотографии Ксения запечатлена на прогулке в городе, она присела на оживленной улице и с легкой улыбкой смотрит в объектив. Перед камерой актриса появилась в узком темном костюмчике с коротким топом, а на поясе завязала джинсовку. Ее длинные роскошные волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Мишина рассказала, что в этом году поменялось на ее день рождения: "Друзья, сегодня мне 33. Если вернуться на полгода назад я с легкостью могла перечислить то, чего у меня нет и кем я еще не стала. Но сегодня, я не буду тратить на это драгоценное внимание. Сегодня я благодарю Бога за то, что у меня есть и то, кем я уже стала. Сегодня я хочу быть в каждой секунде этого дня на 100%! В каждом прикосновении и дуновении ветерка, в каждом глотке и каждом кусочке пищи, в каждом слове сказанном или написанном в мой адрес. Я хочу прожить этот и все остальные дни в тотальном присутствии, ведь если и есть что-то настоящее ценное – это жизнь, момент. Я верю, что из него, именно с этого момента, и можно сделать все самые прекрасные выборы".

Напомним, Победительница "Холостяка" Богдан показала, что отобрала у Заливако после расставания: "Я ее украла...".

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