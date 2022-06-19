Популярная украинская телезвезда и тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая осталась в Украине вместе с детьми, часто делится в Instagram подробностями своей жизни. Так, в тот раз красотка выложила кадры со Львова, куда недавно приехала, и поделилась собственными наблюдениями в городе.

На новых фотографиях Марина показала подросших детей Роберта и Оливию, которые родились в ее браке со спортсменом Вячеславом Узелковым. Звездная мама с детьми прогуливались по красивому украинскому городу и фотографировались.

А в подписи к публикации Боржемская поделилась своими наблюдениями во Львове и переживаниями по поводу войны.

"Война не закончилась! Ты это осознаешь, даже шагая по невероятно красивому городу Льва. Я очень внимательно всматриваюсь в выражение каждого проходящего, сидящего в кафе или, когда встречаю наших несгибаемых воинов. Якобы в воздухе бурлит покой, но в лицах людей ты видишь другое. Как они смотрят, какие разговоры ведут – ты видишь последствия этой страшной реальности. Как когда-то никогда не будет – но знаешь, что будет по-другому прекрасно, потому что за нами победа и будущее!

Война не кончилась. Она продолжается с каждой потерей наших несокрушимых людей. И это очень болезненная рана, еще долго не заживающая на сердце каждого из нас. И ты хочешь обнимать каждого, кто выжил в этом аду. Кричать: "Спасибо за то, что вы делаете для нас!". И стоит не забывать о том, что каждый должен работать на своем фронте и помогать стране и ВСУ! Помогать каждый день, ведь у наших воинов нет выходных, поэтому и мы не должны уставать помогать", - написала Марина.

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