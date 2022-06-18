Сейчас шоумен находится в Николаеве. 16 июня во время выполнения служебного задания, вместе со своими собратьями Даниэль попал под обстрел. Подробности боя ведущий рассказал в программе "Зірковий шлях".
"У меня потеря слуха на левое ухо, сказали, что не знают, вернется ли, и легкая контузия. К счастью, мы не потеряли никого. Много не могу сказать, могу сказать, что мы справились с заданием. У нас четыре раненых, четыре 300-х. Одного прооперировали, там четыре таких хороших обломка в ноге, но все хорошо. Там была стрельба полным ходом, РПГ обломочные, потом, когда уже разозлились, они начали нас забрасывать всем, чем можно", — вспоминает Салем.
На следующий день, когда Даниэль вернулся с боевого задания, оккупанты нанесли удар по Николаеву – именно там сейчас служит звезда. Во время эвакуации людей у ведущего спросили, нравится ли ему служить.
"Мне кажется, нравится, неправильное слово. Любишь служить. Сегодня, когда я смотрел, что происходит с гражданскими людьми, я еще раз для себя понял, что я на правильном месте, в правильное время и никуда не хочу", — уверенно заявил Даниэль Салем.
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