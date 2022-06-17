Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на красотке Кристине и сейчас пара не смотря ни на что продолжает строить свой особняк под Киевом. Кристина, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где поделилась в этот раз своими размышлениями.

"Вы спрашиваете меня каждый день:

- как выйти из эмоциональной ямы, или,

-что делать, когда совсем силы покидают.

Если бы я знала, то обязательно вам сказала… я такой же человек, как вы, я так же сейчас в щеке (чтобы цензура пропустила, так написала) от того, что происходит в нашей стране и в нашей жизни… но я точно знаю…!!!!", - написала жена Остапчука.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"100% согласна", "Все будет Украина", "Да, победим"

Напомним, жена Остапчука только из душа раззадорила утренними кадрами

Также Politeka сообщала, что Остапчук похвалился, сколько десятков тысяч долларов отдаст за новенький дом

А еще Politeka писала, что жена Остапчука срочно обратилась к украинцам за помощью



