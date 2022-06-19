Как пишет Politeka.net, в Международный день отца музыкант опубликовал в своем Инстаграм важный пост. В нем он впервые показал миру своего маленького сына – хоть и частично.

О том, что Вакарчук впервые стал отцом, стало известно в августе прошлого года. Однако, сам певец не раскрывал ни точную дату рождения ребенка, ни имя его матери. Было известно только то, что у музыканта родился мальчик, которого назвали Иваном. Впрочем, журналисты все же разыскали маму ребенка. Ей оказалась продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Сейчас она беременна во второй раз.

В новом посте Вакарчук показал маленькую ручку сына, которой тот держится за его палец. Певец также раскрыл, что 19 июня мальчику исполнился год.

«Праздновать первый год сына в день отца – особенный подарок судьбы!», - подписал снимок Вакарчук.

Его поклонники не смогли пройти мимо.

«Счастья сыну, счастья в мирной Украине!», «Самые искренние поздравления! Уделяй малому много внимания! Это будет бесценно!», «Поздравляю! Удачи вам и малому!», «Поздравляю! Мира и здоровья!», - пишут люди.

Напомним, в сети всплыло редкое фото маленькой Нади Дорофеевой на руках у отца.

Как сообщала Politeka, Остапчук растрогал кадрами с сыном, с которым экс-жена не дает поговорить 4 месяца.

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" наконец-то встретился с женой и дочерью, трепетные кадры.