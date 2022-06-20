Об этом звезда проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко рассказал на своей странице в Инстаграм. Так, по случаю Международного дня медика кулинар решил рассказать о том, какие воспоминания у него связаны с людьми этой профессии.

Клопотенко признался, что с детства любил ходить в больницу, ведь у его друга была семья врачей, а еще его поощряли за хорошее поведение во время визита вкусными бургерами.

Впрочем, Клопотенко признается, что после того как ему удалили 4 зуба за раз, а потом еще 2, он начал бояться стоматологов. По словам шеф-повара, этот страх прошел со временем только из-за того, что к стоматологам ему приходилось ходить часто.

Впрочем, у Клопотенко есть несколько особо запомнившихся историй, связанных с больницей.

«Однажды удалили аденоиды без анестезии, я почти потерял сознание, но потом встал, хотел поблагодарить и обрызгал кровью врача. Врач была в шоке, я, наверное, тоже. С течением времени я начал любить боль. Возможно, из-за бургеров. Еще когда зашивали колено без анестезии, то это был интересный опыт. Я тогда прикусил палец, чтобы удержаться. А чувствовать зонт у себя в желудке – это отдельное наслаждение. Надеюсь, уже парасолька не была связана с бургерами на Демеевском рынке», - написал шеф-повар.

Он признался, что в целом врачам бывает с ним сложнее, чем ему с ними. По мнению Клопотенко, медики – святые люди.

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