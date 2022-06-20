Как пишет Politeka.net, в Международный день отца Екатерина Кухар поделилась в своем Инстаграм эмоциональным постом. Судья шоу «Танці з зірками», которая сейчас вместе с мужем и детьми находится за границей, рассказала о том, как война разлучила ее с отцом.

«Кто бы мог подумать, что нас с тобой разлучит война? Что, я буду просыпаться с утра и бояться брать в руки телефон, чтобы не прочесть ужасные новости или не получить ответ на том конце трубки. Кто бы мог подумать, что в какой-то момент мне захочется стать снова твоей маленькой девочкой, чтобы ты защитил меня от всех ужасов, которые мы каждый день видим в новостях», - обратилась к своему папе балерина.

Кухар призналась, что многое в ней от отца.

«Гены в этом постарались, сделав некий copy-past: визуальное сходство, многофункциональные способности, привычки – то, что всегда со мной от тебя», - написала звезда.

Она также пожелала, чтобы все дети смогли встретить отцов дома живыми.

Напомним, экс-"холостячка" Огневич рассказала, как ее отец героически спасает людей.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала своего отца, Бедняков не сдержался.

Также Politeka писала, что Вакарчук поделился уникальным фото с сыном, раскрыв дату его рождения.