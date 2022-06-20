Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк устроили себе романтическую прогулку по Киеву. Фото из нее было опубликовано в Инстаграм Кристины.

Пара насладилась живописной архитектурой и компанией друг друга и не упустила случая сделать фото. Влюбленные позировали на крыльце рядом с цветущими вазонами.

Для съемки они выбрали повседневные наряды - так, Кристина Горняк надела джинсовую куртку светлого оттенка и топ бежевого цвета. Она дополнила стильный лук минималистичными украшениями и солнцезащитными очками. Волосы она распустила, а на лице сделала макияж с темной помадой на губах.

Владимир Остапчук позировал рядом с любимой в курточке светлого оттенка и сонцезащитных очках. Они стояли рядом и выглядели очень счастливыми.

Пользователи сети оставили положительные комментарии под снимком парочки: "Крутые", "Очень класные", "Просто супер", "Вы невероятная пара", "Просто вы очень, очень красивые и светлые".

Напомним, что жена Остапчука срочно обратилась к украинцам за помощью.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука соблазнила калейдоскопом летних образов.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как выглядела до ношения брекетов.