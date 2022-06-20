Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны запустила социальный проект по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательные кадры с новорожденным сыном и мужем Юрием Горбуновым.

На первом фото Катя запечатлела себя в зеркало с ребенком на руках, похоже, это было в палате роддома после рождения сына. На втором снимке телеведущая показала счастливого Горбунова, который прижимает к себе новорожденного Даниила. А на третьем снимке она показала крошечную ручку сына с биркой из роддома.

В подписи к публикации Осадчая рассказала, что Даниилу уже 10 месяцев, а день его рождения – это самый счастливый день в ее с мужем жизни.

"Сегодня в сети натолкнулась на фантастические размышления о перемотке времени, что можно перемотать события обратно в определенный день, чтобы еще раз его прожить. Я подумала, что хочу в день 19 августа 2021 года, когда родился Данилко, в то утро, когда мы приехали в палату и папа прилег на диван, а я смотрела на них обоих и думала о том какой удивительный момент, когда ребенку еще даже не день и сколько всего прекрасного впереди, мы будем такими беззаботными и счастливыми. То состояние хочется вспомнить, когда не болит внутри, когда жизнь впереди… Сегодня Данииле исполнилось 10 месяцев, и он ребенок войны", - написала Катя.

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