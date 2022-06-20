Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла дочек за границу, а сама начала активно гастролировать с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась редкими кадрами с мужем Вадимом, которого мало кто видел.
На фотографиях муж Поляковой запечатлен с дочками на отдыхе, похоже, кадры были сделаны еще до войны, когда певица всей семьей отдыхала на Мальдивах. На фото Вадим Поляков с дочками Алисой и Машей выглядят такими счастливыми и беззаботными.
В подписи к публикации Оля Полякова написала: "Мои дети не видели папу уже 100 дней. Но они знают, что он есть у них, любит их и очень ждут встречи! Папа – для меня существо метафизическое, я знаю, что он должен быть любящим и надежным, нежным и сильным, и всегда быть готовым на все ради своих детей. Мне так не повезло, я своего отца родного почти не знала, а тот человек, который был способен дать мне любовь, появился в маминой жизни поздно, я выросла… Моим детям повезло, у них прекрасный отец, и выбирала я его, потому что знала, что лучшего отца своим детям мне не найти!".
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