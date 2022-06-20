Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк активно ведут социальные сети, рассказывают о себе и своей жизни, в том числе и о планах на будущее. В этот раз Кристина высказалась об их жизни в Киеве и дальнейших желаниях.

«Мы сейчас очень много времени проводим на прогулках по Киеву. Я живу здесь с 2004 года и всегда любила этот город, но сейчас по-особенному. И разговора даже не хочу слышать о переезде. Поэтому я надеюсь, что жизнь не заставит.

Понимаю, сейчас в Украине – настоящее испытание для здоровья, жизни, нервной системы, поэтому так много людей выехало. Мечтаю, чтобы жизнь в стране возобновилась как можно раньше, чтобы люди стали спокойными, начали улыбаться» - пишет Кристина.

Ранее Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк устроили себе романтическую прогулку по Киеву. Пара насладилась живописной архитектурой и компанией друг друга и не упустила случая сделать фото. Влюбленные позировали на крыльце рядом с цветущими вазонами.

Для съемки они выбрали повседневные наряды. Пользователи сети оставили положительные комментарии под снимком парочки: "Крутые", "Очень класные", "Просто супер".

Напомним, что жена Остапчука срочно обратилась к украинцам за помощью.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука соблазнила калейдоскопом летних образов.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как выглядела до ношения брекетов.