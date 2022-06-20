После этих слов, девушка купила себе красивые цветы и прогулялась по городу.

Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала душещипательную историю о встрече со знакомым, который сейчас находится на передовой. Историю она написала в своем Инстаграм-Сториз.

Кристина Горняк сообщила, что на днях гуляла с подругой по городу, и встретила знакомого, который сейчас на передовой. Встреча оставила ее под впечатлением, зарядила оптимизмом и верой в лучшее. Они много разговаривали, много расспрашивали, но основной месседж который он донес - это "живите".

"Все кто сейчас в тылу должны жить, но делать все, что могут в качестве помощи (донатить, молиться, заниматься гуманитаркой, вести бизнес и платить налоги, и тому подобное). Потому что иначе можно сойти с ума и тогда наша победа уже никому не будет нужна! И выживет именно тот, кто сейчас будет продолжать жить (странно написала, но смысл такой)!", - отметила Кристина Горняк.

После этих слов, девушка купила себе красивые цветы и прогулялась по городу. Такие призывы поддержали украинцы под публикацией Кристины и отметили, что главное не падать духом, а верить и жить дальше.

Напомним, что жена Остапчука срочно обратилась к украинцам за помощью.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой устроили романтику во время прогулки.

Также Politeka писала, что жена Остапчука только из душа раззадорила утренними кадрами.