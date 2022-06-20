Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною Горняк влаштували собі романтичну прогулянку Києвом. Фото з неї було опубліковано в Instagram Христини.

Пара насолодилася мальовничою архітектурою і компанією один одного і не упустила нагоди зробити фото. Закохані позували на ганку поруч з квітучими вазонами.

Для зйомки вони вибрали повсякденні вбрання - так, Христина Горняк одягла джинсову куртку блакитного відтінку і топ бежевого кольору. Вона доповнила стильний лук мінімалістичними прикрасами і сонцезахисними окулярами. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила макіяж з темною помадою на губах.

Володимир Остапчук позував поруч з коханою в курточці світлого відтінку і сонцезахисних окулярах. Вони стояли поруч і виглядали дуже щасливими.

Користувачі Мережі залишили позитивні коментарі під знімком парочки: "круті", "дуже класні", "просто супер", "ви неймовірна пара", "просто ви дуже, дуже красиві і світлі".

Нагадаємо, що дружина Остапчука терміново звернулася до українців за допомогою.

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