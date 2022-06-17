Христина Горняк на славу відпочила вранці і насолодилася часом для себе.

Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, любить спілкуватися з шанувальниками і ділитися з ними корисними порадами і моментами зі свого життя. Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона показала свій лук і типовий ранок.

На кадрах Христина зображена в простому рожевому топі і широких шортах з високою талією, без грама макіяжу на обличчі і з рушником на голові - ймовірно, вона тільки що вийшла з душу і почала наносити крем на обличчя. Дівчина довела, що шикарна і без макіяжу.

Як зізналася дівчина в підписі, вона любить присвятити вранці час для себе: не відкриває новини, включає легку музику і поки буде доглядати за собою коханий чоловік порадує її смачненьким.

Крім того, Христина Горняк показала сніданок, який приготував Володимир Остапчук - нарізаний в глибокій тарілці салат.

Останнім кадром, вона показала новий образ, який обрала для роботи: білі прямі штани з коричневим пояском, сірий топ і подовжений піджак світлого відтінку. На обличчя Христина Горняк нанесла ледь помітний макіяж і одягла елегантні аксесуари.

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