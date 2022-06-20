Об этом, как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook сообщил сам Положинский.

По его словам, он не хотел никого тревожить, поэтому сообщил об этом не сразу.

"Не хотел сразу об этом писать, чтобы раньше времени не тревожить. Со мной все в порядке, все в порядке с теми, кто выходил вместе со мной. Вышли слаженно и организованно, на выходе никто из наших не пострадал", - заверил Положинский.

Впрочем, полностью сгорел автомобиль с вещами.

"У меня и еще у многих ребят сгорело все, у других - лишь часть вещей. Сильно пострадала также наша техника - автомобили и генераторы. Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то держится из последних сил. Остался только с тем, что было на мне. Почти все подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом" – сообщил Положинский, обратившись за помощью и поддержкой к волонтерам.

В комментариях к посту пользователи соцсетей благодарят Бога за то, что музыкант и его собратья живы и уверяют, что без их помощи он не останется.

«Слава Богу и всем Вам, что живые», «Главное, что живы», Спасибо, что живы все! Будем стараться помогать и поддерживать и в дальнейшем», "Пусть Бог бережет всех вас", - пишут в комментариях фолловеры.

Ранее Положинский поделился своими выводами первого опыта пребывания на фронте.

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