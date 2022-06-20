Популярна українська співачка Slavia (Ярослава Притула), яка була дружиною шоумена і виконавця Дзідзьо (Михайло Хома), часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня, яка зараз живе в Карпатах, поділилася кадрами з неймовірної локації Тустані, а в підписі до публікації розповіла, як тепер живе і що відчуває.

На нових фотографіях Ярослава зображена на тлі приголомшливого літнього пейзажу в горах. На прогулянку вона вийшла у вузькому бежевому костюмчику, який складається з лосин і короткого топа. Її довге розкішне довге волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Slavia написала: "Цей пост не про Тустань. Він про те, що я відчуваю... Живу на контрасті, як на цих фотографіях: іноді стою на краю, і хочеться йти в невідоме... іноді розслабляюся, наповнююсь рідною природою, і хочеться просто БУТИ там, де є... тут і зараз... Контрасти – це нормально, особливо під час Великих випробувань, які ми зараз переживаємо. Дозволяю собі проживати всі емоції. Вивільняю їх по-різному... приймаю себе різною ... намагаюся абстрагуватися від постійних закидонів божевільного сусіда. Увага на основному, на ЗСУ. Дякую за обійми, які ви мені накидали в дірект. Відчуваю поле любові, що працює на очищення від енергетичного негативу. Довіряю Богу. Йому видніше, який досвід ми повинні пережити, і куди прийти. Молимося, і тримаємося міцно, як шафка".

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