Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка під час війни запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівні кадри з новонародженим сином і чоловіком Юрієм Горбуновим.

На першому фото Катя зафіксувала себе в дзеркало з дитиною на руках, схоже, це було в палаті пологового будинку після народження сина. На другому знімку телеведуча показала щасливого Горбунова, який притискає до себе новонародженого Данила. А на третьому знімку вона показала крихітну ручку сина з биркою з пологового будинку.

У підписі до публікації Осадча розповіла, що Данилу вже 10 місяців, а день його народження – це найщасливіший день в її з чоловіком житті.

"Сьогодні в мережі натрапила на фантастичні роздуми про перемотування часу, що можна перемотати події назад в певний день, щоб ще раз його прожити. Я подумала, що хочу в день 19 серпня 2021 року, коли народився Данилко, в той ранок, коли ми приїхали в палату і тато приліг на диван, а я дивилася на них обох і думала про те який дивовижний момент, коли дитині ще навіть не день і скільки всього прекрасного попереду, ми будемо такими безтурботними і щасливими. Той стан хочеться згадати, коли не болить всередині, коли життя попереду... Сьогодні Данилові виповнилося 10 місяців, і він дитина війни", - написала Катя.

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