На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відео розмови зі своїм батьком по телефону та поділилася спогадами з дитинства та юності.

"Тату….мій любий, а пам‘ятаєш моє дитинство? Пам‘ятаєш, як ми гуляли разом у парку біля нашого озера? Пам‘ятаєш, як я вперше розповіла тобі свої секрети, я дуже переймалась, думала, що ти не зрозумієш якісь мої переживання, а ти все завжди розумів, підтримував. Так міцно-міцно обіймав і казав: «Доцю, поки я поруч, все буде добре. Поки я живий, ти завжди маленька». Хоча я вважала себе вже такою дорослою", — звернулася до тата Саліванчук.

Батько був поруч з Анною, коли вона вступала до університету, коли отрималала перші ролі в театрі та кіно.

"Пам‘ятаєш, як ти ніколи не міг сказати слова «Я люблю тебе», бо боявся, тому що тобі твої батьки ніколи не говорили цього. Тату, а пам‘ятаєш, як ти мені говорив, що я для тебе весь Всесвіт, що найголовніше у житті – це здоров’я і мирне небо над головою. Тоді вислів про мирне небо здавався якоюсь метафорою, я не знала, що може бути по-іншому. Мені здавалось це дурницею", — нагадує артистка.

Зірка також розповіла, як її батько вперше побачив свого онука, а також заплакав, сказавши доньці, що вона його найрідніша людина.

"Мій любий тату, пробач мене за капризи і іноді за нерозуміння очевидних речей. Тату, я тебе люблю. І, на жаль, розумію, чому ти так часто бажав мирного неба", — пише Анна.

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