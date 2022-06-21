Андрей Данилко признался, что имеет уже 60 украиноязычных песен, которые "лежат в столе" и ждут своего времени.

Также в своем новом интервью Данилко сообщил, что уже давно хочет записать украиноязычный альбом.

«Певицы и актрисы Верки Сердючки и ее мамы. И там все песни весело-драматические. Песни о любви, отношениях, переживаниях и, мне кажется, хорошие по тексту. Что-то мне нравится в текстах. Мне кажется, что Сердючка на украинском лучше звучит, чем на русском", - подчеркнул Данилко.

Напомним, недавно Сердючка дала концерт на одной из станций метро Киева.

Звезда прибыла в камуфляжном наряде, а на самой станции «Майдан Независимости» сделали небольшую сцену, украшенную дискоболами.

Между тем стало известно, что известный украинский певец и музыкант Александр Положинский попал под обстрел на фронте. К счастью, никто не погиб, но помощь все же нужна.

«У меня да еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей. Пострадала также наша техника – автомобили и генераторы. Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то держится из последних сил. Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом» – сообщил Положинский, обратившись за помощью и поддержкой волонтеров.

Также сообщалось, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поразила откровением о своем отце.

Кроме того Politeka.net писала, что Осадчая рассказала о самом счастливом дне в ее жизни.