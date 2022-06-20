Про це, як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Facebook повідомив сам Положинський.

За його словами, він не хотів нікого тривожити, тому повідомив про це не відразу.

«Не хотів одразу про це писати, щоб завчасно не тривожити. Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав», - запевнив Положинський.

Втім, повністю згорів автомобіль з речами.

«В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил. Лишився лише з тим, що було на мені. Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом» – повідомив Положинський, звернувшись за допомогою і підтримку до волонтерів.

В коментарях до посту користувачі соцмереж дякують Богові за те, що музикант і його побратими живі і запевняють, що без їхньої допомоги він не залишиться.

«Слава Богу та всім Вам що живі», «Головне, що живі», Дякуємо, що живі усі! Будемо намагатись допомагати і підтримувати і надалі», «Хай Бог береже всіх вас», - пишуть у коментарях фоловери.

Раніше Положинський поділився своїми висновками з першого досвіду перебування на фронті.

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