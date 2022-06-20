Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая осталась в Украине во время войны и активно занялась волонтерством, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала кадры с Хмельнитчины, где сейчас живет у родителей, и презентовала мамин огород, а также обратилась к поклонникам, которые пострадали от войны.
На кадрах в сторис Леся представила меньший огород, видимо, тот, что возле дома, и рассказала, что мама попросила его показать. На видео можно увидеть грядки с кустами салата, помидорами, перцем и другой зеленью, все красивое и ухоженное.
А дальше Никитюк записала видеообращение, в котором рассказала об огородах, которые в этом году многие люди потеряли. Звезда со слезами на глазах обратилась к этим людям и сказала, что страдает вместе с ними.
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"Глянула в директ, вижу, как вы пишете, что тоже скучаете по своим огородам. Много людей вынуждены были покинуть свои дома, свою землю, свои огороды, которые их кормят. Так было всегда. Я хочу вас поддержать, и я… я страдаю вместе с вами. Не переживайте, это ненадолго. Скоро все будем дома, все будет хвастаться своим урожаем. Верьте, верьте в ВСУ, и верьте в нашу судьбу. А судьба у нас, у нашей страны одна – это победа", - говорит Леся в сторис.
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