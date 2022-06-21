Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая во время войны осталась в Украине и сейчас часто выступает для военных, волонтеров, врачей и раненных бойцов в госпиталях, часто делится с поклонниками новостями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила афишу и пригласила поклонников на спектакль.

На афише можно увидеть Наталью, у нее драматический образ – потекшая тушь на глазах, немного растрепанные волосы и пронзительный взгляд. Спектакль называется "Я вдома", и состоится он 28 июня и 5 июля.

Подробнее об этом драматическом спектакле Могилевская рассказала в подписи к публикации: "Я приглашаю тебя! Иногда, сегодня нам всем нужно иметь возможность дать волю своим эмоциям, освободить себя от угнетения очень давящих чувств. Должно быть место, где мы можем поплакать, посмеяться, поговорить и услышать того, кто понимает тебя. Дать волю ненависти, боли, любви и нежности, которой тоже на войне много… 28.06. Театр им. Леси Украинки. 19:00. Билеты в шапке профиля. До встречи!".

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