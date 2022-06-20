Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дочок за кордон, а сама почала активно гастролювати з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася рідкісними кадрами з чоловіком Вадимом, якого мало хто бачив.

На фотографіях чоловік Полякової зображений з дочками на відпочинку, схоже, кадри були зроблені ще до війни, коли співачка всією сім'єю відпочивала на Мальдівах. На фото Вадим Поляков з доньками Алісою і Машею виглядають такими щасливими і безтурботними.

У підписі до публікації Оля Полякова написала: "Мої діти не бачили тата вже 100 днів. Але вони знають, що він є у них, любить їх і дуже чекають зустрічі! Тато - для мене істота метафізична, я знаю, що він повинен бути люблячим і надійним, ніжним і сильним, і завжди бути готовим на все заради своїх дітей. Мені так не пощастило, я свого батька рідного майже не знала, а та людина, яка була здатна дати мені любов, з'явився в маминому житті пізно, я виросла... Моїм дітям пощастило, у них прекрасний батько, і вибирала я його, тому що знала, що кращого батька своїм дітям мені не знайти!".

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