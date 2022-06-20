Відома актриса показала кадри, як вони з чоловіком виступали для українських військових і звернулася до них.

Популярна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, дочка якої живе з сім'єю в Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі милі фото і відео, як разом з чоловіком Віталієм Борисюком виступала для українських військових.

На кадрах можна побачити, що Ольга і Віталій співали для хлопців зі Збройних сил України прямо на галявині, без сцени і сценічних спецефектів. І це було дуже душевно і тепло. Також Сумська виклала фото з військовими, не показуючи їхніх облич.крім того, судячи з фото, на цьому імпровізованому концерті виступали і колеги Ольги – Павло Зібров та Іво Бобул.

У підписі до публікації Сумська написала: "Сьогодні мали честь з @vitaliyborysyuk співати для наших мужніх захисників! Дуже важко стримати сльози, коли обіймаєш зовсім ще дітей, 20-річних хлопчиків, які незабаром поїдуть на передову... Господи, збережи! Спасибі, Анжела Норбоєва, і нашим прекрасним колегам за цей день! Наближаємо нашу перемогу і молимося за наших воїн! Слава Україні! Слава ЗСУ!".

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