Популярна українська актриса театру і кіно Ольга Сумська, дочка якої живе з сім'єю в Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі милі фото і відео, як разом з чоловіком Віталієм Борисюком виступала для українських військових.
На кадрах можна побачити, що Ольга і Віталій співали для хлопців зі Збройних сил України прямо на галявині, без сцени і сценічних спецефектів. І це було дуже душевно і тепло. Також Сумська виклала фото з військовими, не показуючи їхніх облич.крім того, судячи з фото, на цьому імпровізованому концерті виступали і колеги Ольги – Павло Зібров та Іво Бобул.
У підписі до публікації Сумська написала: "Сьогодні мали честь з @vitaliyborysyuk співати для наших мужніх захисників! Дуже важко стримати сльози, коли обіймаєш зовсім ще дітей, 20-річних хлопчиків, які незабаром поїдуть на передову... Господи, збережи! Спасибі, Анжела Норбоєва, і нашим прекрасним колегам за цей день! Наближаємо нашу перемогу і молимося за наших воїн! Слава Україні! Слава ЗСУ!".
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Купалися діти: снаряд окупантів вибухнув у водоймі, деталі нещастя
Окупанти завдали нового удару по Дніпропетровщині, де другу добу гасять нафтобазу: фото наслідків
"Хвилюються": Подоляк пояснив, чому в рф занервували через плани з навчання українських солдатів
Штраф до 68 тисяч гривень: нову жорстку заборону хочуть запровадити в Україні, перші подробиці
Нагадаємо, Дружина "Холостяка" Добриніна показала, який жах трапився з її спиною на відпочинку в Хорватії: "Конкретно...".
Як повідомляла Politeka, Переможниця "Холостяка" Богдан пішла на кардинальні зміни після розставання: "У мене це вперше...".
Також Politeka писала, что Кухар з "Танців з зірками" звернулася до близького чоловіка: "Хто б міг подумати, що нас розлучить війна?".