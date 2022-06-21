Популярный шеф-повар, шоумен и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который недавно открыл новый ресторан во Львове, часто делится в Instagram своими размышлениями о войне в Украине. Так, в этот раз ресторатор опубликовал в своем микроблоге необычное фото и написал сильное послание украинцам, которые стали беженцами в странах Европы.

"Вы – послы Украины в Европе. Сегодня день, который бы мы никогда не отмечали в календаре – день беженца. Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину более 7 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свой родной дом, 5 миллионов до сих пор в Европе. Именно к ним я хочу обратиться. Я понимаю, что вам не легко. Другой менталитет, язык и устройство. В Европе не так, как в Украине. Там свои правила, которые все должны соблюдать. Пока наши ребята воюют за наши границы – вы сражаетесь за репутацию Украины.

Нельзя быть пренебрежительными, скулить что вам что-то не так, когда вас приютили. Вы должны быть сильными и достойно представлять Украину. Благодарить за помощь и помогать сами. Выходите на митинги, волонтерьте, организуйте благотворительные мероприятия – внимание мирового сообщества на войну лежит на ваших плечах. Каждый из вас сейчас – посол Украины. От вас зависит, какое будет к нам отношение в будущем", - написал Хименес-Браво.

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