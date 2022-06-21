Популярная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая с начала войны вместе с детьми уехала за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась кадрами с подругой и детьми, а в подписи к ним высказалась об украинских женщинах.

По словам Маши мир понемногу начал забывать о войне в Украине, эта тема стала второстепенной в мировом сообществе, а помощь, которую предоставляли в первые месяцы, потихоньку сходит на нет. Однако, все не так плохо.

"Происходит то, что происходит – война в Украине становится для мира второстепенной темой… Склады пустеют, счета опустошаются, а люди продолжают гибнуть. И знаете что, я никого в этом не виню, ведь, живя своей привычной жизнью, невозможно понять об аде из заголовков новостей так, как его можно только почувствовать, когда за твоим окном грохот артиллерии. Украина уже 116 дней проливает кровь, чтобы Европа этого никогда не потерпела.

Но есть украинская душа. И особенно если она в женском теле. Потому что женщина, мама, украинка – это о защите и сочувствии, где бы мы ни жили. Поэтому, когда я встречаю женщин с Украиной в сердце по всему миру, знаю, для них война никогда не будет пустым словом. Женщина дает жизнь. Война ее уносит. Здесь, в Германии, я объединила работу фонда @masha.foundation с немецким фондом @vr_wearetogether, основательницей которого является украинка, мама троих детей @vikyandthekid Мы собираем средства на помощь украинцам, нуждающимся в помощи", - написала Ефросинина.

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