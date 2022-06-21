Как сообщает Politeka.net, телеведущий и многодетный отец Григорий Решетник вместе со своей женой Кристиной и тремя сыновьями сейчас находятся в Украине. Пара сообщила в Инстаграм, что официально получила удостоверение многодетной семьи.

"Теперь официально. Мечтаем, чтобы в Украине все семьи были многодетные", - написал Григорий Решетник под снимком, на котором позировал вместе с женой и держал удостоверение в руке.

Украинцы в комментариях пожелали паре обзавестись еще одним ребенком. Другие с сарказмом отмечали, что теперь Григорий Решетник на официальных основаниях может покинуть Украину.

"Ну теперь и за девочкой можно", "Прям реклама выезда через границу", "Еще надо девочку для полного комплекта!", "Сейчас это билеты в Европу, хоть какой-то плюс", "Гриша, обязательно родите ещё девочку!".

Стоит отметить, что украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина - счастливые родители троих сыновей: Димы, Ивана и Саши.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

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