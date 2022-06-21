Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко на прогулке по Лос-Анджелесу похвасталась эффектным образом.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где также пытается строить карьеру в модельном бизнесе. Девушка своей красотой покорила миллионера из списка Forbes Дениса Жаданова (вице-президента IT-компании Readdle).

Сейчас Соня Евдокименко проводит время в Лос-Анджелесе, где ей предложили работу. На своей странице Instagram модель разместила эффектное видео с прогулки по городу.

Внучка Софии Ротару примерила голубую "распашонку" с вертикальными белыми полосками и красную мини-юбку. Образ она дополнила массивной серебристой цепочкой.

Звездная бабушка, а также отец и брат Сони Евдокименко оценили ее новую съемку своими лайками.

Поклонники в комментариях засыпали внучку Ротару комплиментами:

"Сонечка, будь всегда такой прекрасной и весёлой 😃";

"Такая хорошенькая";

"Красавица".

Напомним, Соня Евдокименко в элегантном наряде показала, как скучает по Европе в США.

Как сообщала Politeka, внучка Софии Ротару показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером в Лос-Анджелесе.

Также Politeka сообщала, что внучка Ротару показала роскошное платье, с которым объездила весь мир.