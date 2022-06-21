Надя Дорофеева впервые после развода с Дантесом подтвердила слухи о своем романе с другим.

Как пишет Politeka.net, певица удивила романтичным фото с другим мужчиной на своей странице в Инстаграм.

Судя по всему, слухи о романе Дорофеевой с другом их с Дантесом семьи Михаилом Кацуриным оказались правдой. Надя опубликовала фото, на котором Кацурин нежно обнимал ее и целовал в висок.

Снимок Дорофеева подписала коротко и ясно: «Вместе».

Певица также поделилась в сториз кадром, на которых держится за руки с мужчиной. Можно предположить, что это также был Кацурин.

Как известно, 18 марта Дорофеева и певец Владимир Дантес после почти 7 лет брака объявили о своем расставании. Пара рассказала, что еще до начала войны стала отдаляться друг от друга. Однако, артисты подчеркивали, что остаются хорошими друзьями.

При этом уже тогда пошли слухи о романе Нади с Кацуриным. Предприниматель Михаил и его жена Даша Кацурины были близкими друзьями Дорофеевой и Дантеса. Семейные пары часто путешествовали вместе и проводили друг с другом много времени. Даша и Михаил объявили о своем разводе практически одновременно с Надей и Владимиром.

После новостей о разводе Дантес также успел засветиться в компании Даши. Впрочем, остается непонятным, действительно ли они вместе или таким образом просто подогревают слухи о возможном романе.

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