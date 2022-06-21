Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая во время войны осталась в Киеве и запустила социальный проект по поиску пропавших во время боевых действий людей, часто делится в Instagram новостями из своей жизни. Так, в этот раз телезвезда выложила в сторис кадр в необычном образе и рассказала о том, что сейчас она в Амстердаме.

На новой фотографии Катя запечатлена на прогулке в красивой амстердамской локации у канала. Перед камерой телеведущая появилась в стильном образе – на ней уютная светлая кофточка и милый цветной платок на шее. Ее волосы зачесаны и собраны сзади, а на лице огромные солнцезащитные очки, она внимательно смотрит в объектив.

В подписи к сторис Осадчая на английском языке написала: "Завтра великий день. Большой благотворительный концерт". А также оставила геолокацию Амстердам, Нидерланды.

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