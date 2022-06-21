Маша Полякова не стала скрывать того, насколько плохо было ее состояние.

Как сообщает Politeka.net, 17-летняя дочь Оли Поляковой Маша испытывает панические атаки. Об этом рассказала и Оля, и сама Мария в своем недавнем интервью для программы "Зірковий шлях".

Девочка уточнила, что сейчас атаки происходят реже, однако иногда бывают до трех раз в месяц.

"В первый день войны я хваталась за сердце и не могла дышать. Первые две недели я не могла ничего делать, меня носили на руках. Потом, когда мы уже выехали, они повторяются где-то раз в месяц. Иногда до трех раз", - рассказала Мария Полякова.

Большинство украинцев в комментариях не могли понять, почему у Маши берут интервью. Они посоветовали пообщаться с детьми, которые пострадали из-за войны в Украине или же найти настоящих украинских звезд:

"Ну, неужели нет больше о ком рассказывать", "Лучше расскажите о тех детях которые остались сиротами, а не о тех у кого "панические атаки". Куда мы катимся", "Какая она звезда? Она просто доця известной мамы", "Главная, героиня с паническими атаками ... за бугром".

Правда были и те украинцы, которые встали на защиту Маши:

"Почему столько злости к ребенку? Вы забыли кто наш враг? Только в единстве наша победа", "Хватит уже украинцам обижать украинцев, а особенно детей", "Что плохо, если мама известная и конечно, что она помогает своему ребенку".

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.