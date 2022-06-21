Известная блогерша показала кадры с отдыха за границей с сыном, куда отправилась без мужа.

Популярная украинская блогерша и молодая мамочка Даша Квиткова, которая после участия в шоу "Холостяк" стала женой главного героя Никиты Добрынина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила несколько сторис с отдыха в Хорватии с сыном Львом, куда отправилась без мужа.

На кадрах Даша сидит на летней веранде отеля и держит на руках своего милого малыша, они вместе наслаждаются живым выступлением музыкантов. Перед камерой блогерша появилась в легком летнем платье с мелким цветочным узором, ее волосы собраны с хвост, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Маленький Лев, судя по видео, в восторге от происходящего, он пританцовывает, сидя на руках у матери.

"Лев обожает музыку, просто может залипнуть на часы", - подписала одну из сторис Квиткова.

Судя по сторис, Даша отлично проводит время на отдыхе с сыном, а вот муж Никита Добрынин остался дома в Украине, так как его не выпускают за границу.

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