Как сообщает Politeka.net, телеведущий и звезда "Орла и Решки" Андрей Бедняков, как и многие украинцы переслушивает песню "Ой у лузі червона калина", которую спел Андрей Хлывнюк.

Композиция покорила сердце и его 6-летней дочери Ксении. Кадры с малышкой, которая подпевает Хлывнюку, Бедняков опубликовал на своей странице в Instagram.

Пока в автомобиле играла "Ой у лузі червона калина", девочка смело подпевала Андрею Хливнюку. Она была одета в милое красное платье в цветочек, а сверху Кристина набросила светлую кофточку.

"И ту, и калину. Все поднимем", – подписал трогательный ролик Андрей Бедняков.

Комментаторы под публикацие не скрывали своего восхищения и оставили комплименты для дочери Андрея Беднякова.

"Какая молодец! Очень хорошая девочка!", "Моя ж ты золотая", "Копия, ну просто папина доча", "Приятно смотреть, как дети подхватили эту легендарную песню", - писали в комментариях к видео.

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