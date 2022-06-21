В семье даже появился ритуал, которого они придерживаются каждое утро.

Как сообщает Politeka.net, ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина - счастливые родители троих сыновей. Они не скрывают от мальчиков того, что происходит в Украине и откровенно говорят с ними о войне.

За это время в семье даже появился ритуал, которого они придерживаются каждое утро. В частности, каждый день в Украине в 9:00 утра объявляют общенациональную минуту молчания для чествования памяти погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации. Сыновья Григория Решетника также отдают дань уважения падшим защитникам.

"Знаете, какой ритуал у наших сыновей вот уже четвертый месяц? Они чествуют память наших Героев. Спасибо за спокойную ночь", - призналась Кристина Решетник.

Она также опубликовала кадры на которых старший сын пары Дмитрий вместе с младшим братиком стоят у экрана телевизора, где объявляют общенациональную минуту молчания. Мальчики хоть маленькие, но все понимают и уважительно придерживаются ритуала.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.