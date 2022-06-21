Популярная украинская певица поделилась в своем Инстаграм важным постом, пишет Politeka.net. 21 июня Каменских присоединится к международным активистам и знаменитостям для участия в мероприятии Climate Action Live. В своем выступлении Каменских решила рассказать о том, какой непоправимый вред развязанная путиным война наносит не только Украине, но и всей планете.

«О том, что российские оккупанты обстреливают заводы, их бомбы влекут за собой взрывы на нефтяных и химических базах. Огромные массы токсичных веществ попадают в воздух, воду, землю, разнося на многие тысячи километров от зоны взрыва. Стоит говорить и о неотвратимой трагедии, похожей на произошедшую в 1986 и которая могла бы повториться на ЧАЭС или на Запорожской АЭС, когда оккупанты захватили и беспощадно бомбили их. Такие трагедии никогда не остаются в рамках одной страны — они влияют на весь мир и на многие последующие поколения», - написала Каменских.

Она добавила, что из-за войны уничтожаются природные ресурсы, города, целые экосистемы.

«Это страшно и тоже касается каждого. Вопросы мира и сохранения планеты сейчас стоят особенно остро. И сейчас они тесно переплелись. Ибо война – это то, что разрушает все живое. Людей, природу, воздух. И мы должны ее остановить», - эмоционально подытожила певица.

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