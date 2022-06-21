Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая после благотворительных выступлений в Праге отправилась в Париж, где продолжит собирать деньги для пострадавших в войне и будет рассказывать правду о происходящем.
Перед концертом она прогулялась со своей командой по улочкам города и показала, свои повседневные луки.
Так сначала певица предстала в беретике и удлиненном пиджаке. Свои волосы она заплела в косички, а на голову надела бирет темного оттенка. Не обошлась Александра Зарицкая и без макияжа: стрелки и нюдовая помада довершили образ.
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На втором снимке певица предстала в более повседневном луке и примеряла топ серого оттенка, набросив сверху рубашку самого модного оливкового цвета. На этот раз свои локоны Александра Зарицкая собрала в гладкий хвост и завязала шелковый платок. Вышло идеально на лето.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.
Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.