Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая после благотворительных выступлений в Праге отправилась в Париж, где продолжит собирать деньги для пострадавших в войне и будет рассказывать правду о происходящем.

Перед концертом она прогулялась со своей командой по улочкам города и показала, свои повседневные луки.

Так сначала певица предстала в беретике и удлиненном пиджаке. Свои волосы она заплела в косички, а на голову надела бирет темного оттенка. Не обошлась Александра Зарицкая и без макияжа: стрелки и нюдовая помада довершили образ.

На втором снимке певица предстала в более повседневном луке и примеряла топ серого оттенка, набросив сверху рубашку самого модного оливкового цвета. На этот раз свои локоны Александра Зарицкая собрала в гладкий хвост и завязала шелковый платок. Вышло идеально на лето.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.