Популярный украинский музыкант и муж Тони Матвиенко, который отправил жену с дочкой за границу, а сам остался в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист объявил, что готовится отправиться в тур по европейских городах с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Стоит отметить, что перед войной еще зимой Арсен должен был гастролировать по Украине в поддержку нового альбома. В частности, именно 24 февраля, в день российского вторжения, Мирзоян должен был выступить в Ровно. Теперь же музыкант будет выступать в городах Польши, Германии, Чехии и других.

В подписи к публикации Мирзоян написал: "Скоро увидимся. Есть, о чем говорить. До встречи. #арсенмирзоян #concert #music #ukraine #poland #germany #czechrepublic @concert_ua". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста: "Как купить билет?", "Запорожье всегда с вами", "Дай вам Бог здоровья", "Николаев ждет в Нюрнберге", "Все будет Украина", "Ждем в Варшаве", "Обожаю".

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