Популярный украинский музыкант и муж Тони Матвиенко, который отправил жену с дочкой за границу, а сам остался в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист объявил, что готовится отправиться в тур по европейских городах с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Стоит отметить, что перед войной еще зимой Арсен должен был гастролировать по Украине в поддержку нового альбома. В частности, именно 24 февраля, в день российского вторжения, Мирзоян должен был выступить в Ровно. Теперь же музыкант будет выступать в городах Польши, Германии, Чехии и других.
В подписи к публикации Мирзоян написал: "Скоро увидимся. Есть, о чем говорить. До встречи. #арсенмирзоян #concert #music #ukraine #poland #germany #czechrepublic @concert_ua". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста: "Как купить билет?", "Запорожье всегда с вами", "Дай вам Бог здоровья", "Николаев ждет в Нюрнберге", "Все будет Украина", "Ждем в Варшаве", "Обожаю".
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Тарифы на газ и тепло во время войны: принято решение, какими они будут и что делать с долгами
"Платили от $2 до 15 тысяч": в Кабмине разоблачили агента ФСБ, кто он и как выглядит
Компенсация от Красного Креста через ПриватБанк: кто из украинцев может претендовать на выплаты
"Слышали нашу арту": ВСУ приближаются к Херсону, эксперт назвал вероятные сроки освобождения
Напомним, "Никогда не будет пустым словом": Ефросинина за границей высказалась об украинских женщинах.
Как сообщала Politeka, "От вас зависит…": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" обратился к украинцам, которые живут в Европе.
Также Politeka писала, что "Меняет выражение лица": Гвоздева из "Танців з зірками" похвасталась новой внешностью, фото.