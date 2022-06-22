Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Звезда после начала войны активно занялась волонтерством, помогая беженцам, которые сбежали из-под обстрелов российский солдат. А недавно Леся призналась, что сейчас у нее нет работы из-за войны и она даже раздумывает над сменой профессии. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с украинцами многим интересным из своей жизни.

А в этот раз Леся хвастнула стильным луком в белом. Звезда попросила маму снять, а сама стала перед ней, показывая футболку и штаны, на которых были сине-желтые надписи и карта Украины.

"Извините, мама снимала)", - написала Леся.

На втором сторис Никитюк развернулась спиной и там была еще одна надпись на ней.

"Ждем реакций", - подписала кадры Леся.

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