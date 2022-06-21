Известная украинская ведущая в новых Сториз рассказала о том, как украинки засмущали ее комплиментами. По словам Ефросининой, после ее недавних публикаций на важные темы многие женщины начали писать ей приятные вещи о ее прическе и внешнем виде в целом.

«Девочки, любимые, ну вы реально мое спасение! Устала, читаю новости о наших городах разрушенных, слезы постоянно наворачиваются. Дай, думаю, почитаю ваши отзывы о том, что я вам рассказываю, а там сплошные комплименты!», - рассказала Маша.

Она призналась, что ей было приятно получить такие приятные сообщения. Ведущая рассказала, что «привела себя в порядок» только после того, как дочка «настучала ей по голове».

«Я сделала себе действительно новую прическу. У украинки, потому что это – лучшие парикмахеры. Так что моя супернаходка в Польше – парикмахер с золотыми руками», - похвасталась Ефросинина.

Она добавила, что ее радует, что украинки начинают снова интересоваться красотой и ухаживать за собой.

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